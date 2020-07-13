ВНО можно не сдавать: как абитуриентам из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы

Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО могут поступить в любой вуз Украины без ВНО, но есть ряд нюансов

Абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию. Поступающим надо будет сдать экзамены в учебном заведении, а вотВНО сдавать не нужно. Ринутся ли выпускники школ с оккупированных территорий в украинские вузы, разбирался сайт "Сегодня".

Из России нагнетается негатив к абитуриентам

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До прошлого года число абитуриентов из Крыма и с Донбасса в украинских вузах росло, отмечают в Минобразования. В прошлом году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" поступили в вузы 1600 абитуриентов из ОРДЛО и 265 – из АРК. Это очень мало. По данным, которые публикуют на оккупированных территориях, в Крыму в этом году выпустились более 10 тысяч одиннадцатиклассников, в ОРДЛО – 18 тысяч.

На днях Верховная Рада приняла закон и разрешила поступать абитуриентам с оккупированных территорий во все вузы Украины без ВНО.

"Это позволит увеличить поток абитуриентов, которые уезжают из Крыма и ОРДЛО, что не может не радовать. Расширение возможностей получить образование в Украине ускорит интеграцию детей из ОРДЛО в украинское общество. Это будет стимулировать развитие человеческого капитала. Но я был удивлен реакцией части соотечественников. Причин для дискриминации и гнобления детей, которые приезжают с оккупированных территорий, я не вижу. Они такие же граждане Украины. Относительно абитуриентов, которые поступают к нам, могу сказать, что они знают украинский язык, но им нужна помощь, чтобы привыкнуть к другим реалиям – они все-таки пять-шесть лет жили под оккупацией", – говорит Ростислав Подольский, и.о. ректора Луганского национального аграрного университета (после оккупации вуз переехал в г. Старобельск).

Фото: А. Яремчук

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Негатив по поводу особых правил для абитуриентов с Донбасса и из Крыма возникает каждую вступительную кампанию, говорит Олег Охредько, аналитик Центра гражданского образования "Альменда". До оккупации "Альменда" находилась в Крыму и занималась защитой прав человека. Сейчас организация оказывает правовую поддержку переселенцам и тем, кто остался на оккупированном полуострове. Однако сейчас этот негатив более выраженный и нагнетается из России.

"Мы проводили анализ соцсетей и увидели очень похожие вбросы в разных сообществах в соцсетях. Это были посты с одинаковой формулировкой и с одних профилей", – отмечает Охредько.

На самом деле принятый закон не означает автоматическое зачисление выпускников школ из ОРДЛО и Крыма в украинские вузы.

"Людям надо объяснять, что поступление без ВНО, но по вступительным экзаменам. Так нужно, поскольку государство не может выполнить свои конституционные обязательства – обеспечить среднее образование на оккупированных территориях, поэтому и пошло на определенные уступки для своих граждан по ту сторону линии разграничения", – добавляет Охредько.

Абитуриентов с Донбасса и из Крыма не будут автоматически зачислять в вузы

Выпускники школ на оккупированных территориях и раньше могли не сдавать ВНО. Четыре года назад правительство разрешило абитуриентам из Крыма и ОРДЛО поступать в учебные заведения без документов и тестирования. Поначалу таких вузов было только 14, потом список учебных заведений расширили до 35, а с весны этого года – до 100. Недавно принятый закон распространил право поступать без ВНО для абитуриентов из Крыма и Донбасса на все вузы страны.

"Мы надеемся, что этот закон будет в ближайшее время подписан президентом Украины, и после вступления в силу мы сможем оперативно внести изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие вступительную кампанию. Это позволит детям, которые находятся на временно оккупированных территориях, уже в этом году воспользоваться дополнительными возможностями получить высшее образование в Украине", – цитирует и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета пресс-служба МОН.

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Абитуриенты с оккупированных территорий могут по квоте претендовать на часть бюджетных мест на определенную специальность. Квоту определяет Минобразования и пока она составляет 20%. Эти абитуриенты тоже поступают по конкурсу, но по результатам экзаменов в вузе. Для поступления надо сдать Украинский язык, Историю Украины и еще один профильный предмет.

Также в законе прописано, что абитуриенты из ОРДЛО и Крыма имеют право пройти бесплатные подготовительные курсы при университете продолжительностью до одного года. В это время абитуриент будет получать стипендию. Нормой смогут воспользоваться абитуриенты, которые будут поступать в 2021 году.

Это все изменения. Но по факту остается немало сложностей. Например, 20% бюджетных мест по многим специальностям – это 1-2 места. Абитуриенты с оккупированных территорий имеют только один шанс поступить – они не могут подать пять заявлений в разные вузы, в отличие от поступающих по ВНО.

"Если абитуриент из ОРДЛО или Крыма не проходит по конкурсу, то остается два варианта: уезжать назад или поступать на контракт", – говорит Охредько.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон и передал на одобрение президенту. Вступительная кампания началась еще 1 июля. Крымчане могут подать документы в вузы до 20 августа, а абитуриенты из ОРДЛО – до 22 августа.

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После того, как закон вступит в силу, МОН должен обновить положения о поступлении. До нововведений абитуриенты из Крыма и ОРДЛО поступали через образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина". Через эти центры вузы направляют поступающих на экзамены и выдачу аттестатов о полном среднем образовании. Такие центры работают сейчас только при 100 учебных заведениях. Теперь посреди вступительной кампании их должны создавать и другие вузы.

"Стоит вопрос, как абитуриентам доехать до вузов. Закон разрешает въезд абитуриентам для сдачи экзаменов без прохождения обсервации. Но для этого нужно приглашение учебного заведения. Чтобы получить приглашение на экзамен, надо лично подать документы. То есть, чтобы подать документы, надо пройти обсервацию", – отмечает Охредько.

Ринутся ли абитуриенты с оккупированных территорий в украинские вузы? Наверное, не сразу. Выпускники школ, как правило, определяются с местом поступления за полгода до вступительной кампании. А новый закон еще даже не вступил в силу.

Алгоритм действий для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

По вопросам образования в Украине для жителей оккупированных территорий работает правительственная горячая линия 0800 504 425.

Чтобы поступить в украинский вуз, нужно:

Выбрать один из вузов, в котором работает образовательный центр. После вступления в силу нового закона – это любой вуз в Украине. Список университетов с центрами образования "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина" есть на сайте Минобразования.

Подготовить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Этот пункт университеты часто не указывают в перечне документов. Однако без справки могут возникнуть проблемы при поступлении.

Подать в образовательный центр пакет документов для поступления (заявление, документ, удостоверяющий личность, четыре цветные фотографии размером 3х4 см, образовательную декларацию – ее помогут заполнить представители образовательного центра).

Сдать три вступительных экзамена – Украинский язык, Историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс). Министерство образования предлагает готовиться по видеоурокам на сайте "Доступна освіта" или на EdEra.

По результатам экзамена получить справку вместо аттестата. Через три месяца ее могут заменить на документ гособразца (в нем буду оценки по Украинскому языку и Истории Украины, по остальным предметам – зачет).

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

Как пандемия коронавируса повлияла на ВНО в этом году, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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