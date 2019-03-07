Потеплеет до +16, но местами дождь: какой будет погода на 8 марта

В Украине почти везде будет весенняя погода, и только ночью местами будет еще держаться мороз

Фото: Сегодня

Потеплеет до +16, но местами дождь: какой будет погода на 8 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11c/cc2/5c811ccc2cbec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11c/cc2/5c811ccc2cbec.jpg 2019-03-07T15:30:00+02:00 Украина В Украине почти везде будет весенняя погода, и только ночью местами будет еще держаться мороз

Завтра, 8 марта, в Украине ожидается по-весеннему теплая погода, местами температура будет достигать 16 градусов, однако женский праздник немного подпортят дожди на западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны будет везде идти дожди, однако будет довольно тепло. Синоптики обещают 14-16 градусов, в Черновицкой области до +17. Ночью будет тоже плюсовая температура 4-6 градусов.

В центре капать будет только в Житомирской и Киевской областях. В остальных областях региона солнечно и до 16 тепла днем. Ночью в среднем 4-6 градусов выше нуля.

На севере дождь, а вот температура воздуха будет отличаться: в Черниговской области 13-15, а в Сумской – 8-10 тепла. Ночью от 0 до 4 тепла.

На востоке будет сухо и 6-8 градусов тепла, в Днепропетровской области до +14. А вот ночью будет мороз 1-3 градуса.

В южных областях 12-14 градусов, в Крыму до +16. Ночью 4-6 выше нуля. Без осадков.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве 15-20 м/с.

Как сообщалось, в Украину идет весеннее тепло и дожди. В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни.

В свою очередь в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.

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