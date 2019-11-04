Потеплеет до +20, но будут "сюрпризы": синоптик рассказала о погоде в Украине

В Украину зашел атмосферный фронт и помимо тепла принес дожди и сильный ветер

/ Фото: Pixabay

Бабье лето в Украине задерживается. Во вторник, 5 ноября, ожидается довольно высокая температура воздуха, местами вообще до +20. Но вместе с потеплением в Украину пришли и дожди, и штормовые ветра. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет сыро, тепло и ветрено. Она отметила, что через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт в сопровождении стразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne.

"Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше аж до востока. Завтра днем дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины – без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного. Температура воздуха, как в апреле – 14-20 градусов, на западе и востоке – 11-16 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве дождь может пройти ночью, а завтра днем ​​- без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым. Температура воздуха ночью 11-13, днем ​​около +15.

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Синоптик подчеркнула, что ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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