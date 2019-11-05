Потеплеет до +22, штормовой ветер и дожди: синоптик рассказала о капризах погоды

В ближайшие дни ожидаются температурные качели – сначала немного похолодает, а потом снова вернется потепление

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Ноябрь в Киеве уже побил первый температурный рекорд, а 6 числа потепление продолжится, местами дойдет до +22, но при этом ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она показала фото со спутника видно, как атмосферный фронт передвинулся восточнее и часть Украины в дождевых облаках, а часть – в "апрельском" солнце.

По ее словам, 6 ноября дожди ожидаются в западных областях и кое-где на севере Украины, на остальной территории будет сухо.

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"Теплая роскошная погода удержится: в течение дня в большинстве областей 15-20 градусов, на юге до +22. В западных областях ожидается 10-16 градусов. Ветер юго-западный, еще и порывистый, на Левобережье даже со штормовыми порывами", – сообщила Диденко.

В Киеве в среду атмосферный фронт, который будет предопределять дожди на западе и севере, может закрыть облачностью солнце. Существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть. Температура воздуха в столице 16-18 градусов.

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Синоптик добавила, что 7-8 ноября немного похолодает, а уже выходные температура воздуха снова повысится.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил для сайта "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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