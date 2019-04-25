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Потеплеет до +24 и местами дождь: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Сегодня, 09:26

В Украину пришла настоящая весна, хотя в некоторых областях потепление подмочат небольшие дожди

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Сегодня в Украине ожидается в основном сухая и солнечная погода, и лишь на западе страны пройдут дожди. Также еще больше потеплеет – ожидается до +24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях мокро будет не везде – дождь пройдет в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Температура воздуха ожидается от 20 до 24 градусов.

На севере, востоке и в центре страны будет солнечная и очень теплая погода – в этих регионах осадков не будет и столбик термометра поднимется до 22-24 градусов тепла.

А вот на юге синоптики отмечают небольшие температурные перепады: в Одесской области 16-18, в Николаевской – 20-22, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – до +24.

Напомним, до одного из самых больших христианских праздников осталось несколько дней. В этот день многие украинцы выбираются на природу. Мы уже писали, какая погода будет на Пасху. Синоптики предупреждают, что не всем повезет с погодой – в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

В то же время жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности перед Пасхой и на праздник. 25-28 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также украинцев в ближайшие дни ждут пять выходных подряд. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня", когда гулять, а когда придется отрабатывать.


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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди

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