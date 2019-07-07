Потеплеет, но снова вернутся дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В некоторых областях сегодня даже объявлено штормовое предупреждение

Фото: Сегодня

Сегодня в Украине вместо жары и засухи – дожди. Мокро будет почти на всей территории страны, за исключением юга и востока страны. В западных областях даже объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны везде пройдут дожди, в Ровенской и Волынской областях с грозами. Температура воздуха 24-27 градусов.

На севере и в центре также везде будет мокро, а температура воздуха прогреется до +28 градусов. В Киеве дождь.

На востоке будет преобладать такой же температурный режим – 25-28 градусов, и почти везде без осадков, за исключением Харьковской области – там дождь.

А вот на юге будет солнечно и без дождей, а также жарче всего – до +32 градусов.

В то же время синоптики предупреждают, что 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:

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