Потеплеет почти до 20 градусов: прогноз погоды на 1 апреля
В первый день апреля погода порадует украинцев солнцем и теплом, хотя местами температура даже спадет
Завтра, 1 апреля, в Украине будет тепло и сухо, местами и вовсе будет почти 20 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Отметим, что на западе страны, в сравнении с сегодняшними +16, завтра будет температура спадет и будет 10-12 градусов тепла, и только на Закарпатье до +17. Ночью все еще будет прохладно – 3-5 градусов.
В центральных областях температура будет разной: в Киевской области "всего" 9-11 тепла, в Житомирской – 10-12, в Винницкой, Черкасской и Полтавской – 12-15, в Кировоградской до +16. Ночью – 3-6 градусов.
На севере синоптики обещают 10-12 тепла днем и 3-5 ночью. На востоке будет тепло – 15-17 градусов.
А вот на теплее всего завтра в Украине будет на юге. Там ожидается 16-18 градусов, в Николаевской области – до +19. В Крыму 14-16.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.
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