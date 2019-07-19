Потепление и дожди: Гидрометцентр рассказал о погоде на выходные и начало недели

Пришедший из Польши циклон накроет все территорию Украины

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20 июля без осадков, лишь днем и западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16 °С, на побережье морей 17-20 °С; днем 24-29 °С, в южной части до 31 °С; в Карпатах ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С, сообщает Украинский гидрометцентр.

21 июля западные области Украины накроют дожди, однако днем будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-16 °С, на побережье морей 16-19 °С; днем 26-29 °С, в южной части 29-31 °С; в Карпатах ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С.

22 июля дожди накроют большую часть Украины. На западе дожди будут идти днем и ночью, в центре и на севере – только днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 °С, на побережье морей 17-19 °С; днем на севере и западе – 23-25 °С, на востоке – 29-31 °С, в южной части 30-32 °С.

23 июля будет мокро по всей территории Украины, однако днем на западе, в центре и на севере пройдут дожди, ночью – без существенных осадков. Восток и юг Украины, а также Крым, будут поливать дожди днем и ночью. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °С, на побережье морей 17-21 °С; днем 23-28 °С (в Киеве, Чернигове и Сумах 21-23 °С), на юге – 24-28 °С (в Крыму – 27-29 °С).

24 июля все так же будет мокро по всей территории Украины. Днем на западе, в центре и на севере – дожди, ночью – без существенных осадков. Восток и юг Украины, а также Крым, будут поливать дожди днем и ночью. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °С, на побережье морей 16-19 °С; днем 23-28 °С, на юге – 24-28 °С.

Новости "Сегодня" сообщали, чтона смену дождям пришло резкое потепление.

Также напомним, что заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

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