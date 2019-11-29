Потепление и дожди: синоптики дали прогноз на 29 ноября

Левобережье с самого утра накроет туман

/ Фото: Pixabay

В Украине 29 ноября в большинстве областей ожидаются дожди. Температура будет ​​3-8 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Дожди, днем ​​в большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди, только ночью в восточных областях без существенных осадков. Утром на Левобережье страны местами туман", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, 7-12 м / с. Температура установится на уровне ​​3-8 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части – 7-12.

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В Киеве и области в пятницу будет идти ​​умеренный дождь. Ветер прогнозируют преимущественно южный, 7-12 м / с. В столице температура установится на уровне ​​3-5 градусов тепла, в области – ​​3-8.

Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Ранее сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Из-за падения старых деревьев разбито по меньшей мере три автомобиля.

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