Потепление и мокрый снег: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Похолодание понемногу отступает и температура воздуха повышается, но не везде

Фото: Сегодня

Потепление и мокрый снег: синоптики рассказали, где ждать непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a2/26c/5ca5a226c60f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a2/26c/5ca5a226c60f9.jpg 2019-04-04T09:22:57+03:00 Украина Похолодание понемногу отступает и температура воздуха повышается, но не везде

Сегодня почти на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода, местами ожидается повышение температура более 10 градусов, однако на востоке все еще будет снежить. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее всего сегодня будет на западе, Там температура воздуха поднимется 12-14 градусов, на Закарпатье аж до +17. Без осадков.

В центре и на севере страны будет умерено тепло – синоптики обещают 10-13 градусов тепла, и только в Сумской области 8-10 градусов. В Киевской области 10-12 тепла, сухо и солнечно.

Прохладней всего будет на востоке. Там не только низкая температура ожидается – 5-8 градусов, – но и осадки в Луганской и Харьковской областях в виде мокрого снега. А вот в Днепропетровской области до +13.

На юге погода будет немного отличаться: в Одесской области 9-11 тепла, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – 10-12, в Николаевской – до +14.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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