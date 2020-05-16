Потепление и небольшие дожди: что ждать от погоды на выходных

В субботу днем в стране без существенных осадков, но в воскресенье вернутся дожди

В субботу, 16 мая, днем в Украине немного потеплеет, будет сохраняться преимущественно сухая погода, однако в воскресенье в страну вернутся дожди.

По данным Укргидрометцентра, в субботу днем без существенных осадков, лишь в восточных областях дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, в южных областях 8-13 градусов; днем 13-18 градусов, на крайнем юге 20-23 градусов.

В Киеве днем без существенных осадков, температура днем 15-17 градусов.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,6 градуса тепла в 1907 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,2 градуса мороза в 1919 году.

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В воскресенье, 17 мая, ночью без осадков, днем в большинстве областей Украины, кроме восточных, пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем 13-18 градусов; в южной части ночью 8-13 градусов, днем 16-21 градус.

В Киеве 17 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 16-18 градусов.

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О том, какой будет погода в ближайшие месяцы, читайте в материале: Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся.

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