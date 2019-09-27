Потепление и обильные дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

Погода в субботу и воскресенье будет немного отличаться – Диденко предупредила, где ждать непогоды

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После недавних холодов и даже заморозков, погода в Украине идет на поправку – 28 и 29 сентября станет гораздо теплее. Однако атмосферный фронт пронесется с дождями почти по всей территории страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, суббота еще будет прохладной, а в воскресенье станет теплее, но больше дождей.

"В субботу и воскресенье ожидается ощутимое потепление, днем ​​28 сентября до 15-20 градусов, 29 сентября – до 18-24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже. Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются. Дожди. В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областями, в течение дня дожди пройдут от запада к востоку, побывают на севере, юге и в центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями", – сообщила Диденко.

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В Киеве 28 сентября осадков не ожидается и будет около 17 градусов, а 29-го ожидается дождь и немного теплее – до +19.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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