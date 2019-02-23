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Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Фото: Pixabay
Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/026/3ad/5c70263adcdb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/026/3ad/5c70263adcdb3.jpg Украина В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

После настоящей "весны", необычной для февраля, в Украину вернулись снег и морозы. Но до марта остались считанные дни. Сайт "Сегодня" подробно разбирается, какой будет погода в самом конце зимы.

В субботу, 23 февраля осадков не ожидается – по всей стране облачно, с прояснениями. Температура воздуха будет держаться ниже нуля: так, в западных областях днем ожидается в среднем от -4 до -2 градусов, в центральных областях от -5 до -2 градусов, на севере от -7 до -3, в восточных и южных областях от -5 до -2 градусов.

В воскресенье, 24 февраля зима снова побалует украинцев сухой, ясной погодой. Понемногу начнет теплеть – средняя температура воздуха днем по стране составит от -1 до +4 градусов.

В понедельник, 25 февраля снега и дождя все так же не ожидается. С запада надвигается очередное потепление – в западных и центральных областях днем от +4 до +6 градусов, на севере от -1 до +6, в восточных областях от -1 до +1, и на юге от +2 до +6 градусов.

Во вторник, 26 февраля на большей части Украины пройдут дожди (на востоке страны снег с дождем). Сухо, но при этом пасмурно будет только в некоторых западных областях. Осадки не принесут с собой похолодания – на западе страны днем от +3 до +6 градусов, в центре от +1 до +4, на севере от 0 до +4 градусов, в восточных областях от 0 до +3, и на юге от +2 до +5 градусов.

В среду, 27 февраля мокрый снег с дождем выпадет в центральных и северных регионах. Мороза в предпоследний день зимы не ожидается – средняя температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, при этом теплее всего будет на западе – до +6 градусов, а холоднее всего в Сумской и Харьковской области, всего лишь от 0 до +2 градусов.

Народный прогноз погоды

23 февраля почитается память преподобного Прохора Печерского. В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет "мокрым", пишет сайт "Синоптик".

24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. В этот день часто бывали оттепели.

25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель — летом будет хорошо ловиться рыба. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, "укротителя страстей". Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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Тег погода, зима, снег, похолодание, потепление, осадки, прогноз погоды, февраль, морозы

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