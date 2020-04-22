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  1. Последние новости Украины

Потепление и местами штормовой ветер: как изменится погода 22 апреля

22 апреля, 08:02

Тина Наринецкая

Осадков синоптики сегодня не прогнозируют

В Украине сегодня, 22 апреля, будет солнечно и сухо. На восточные, Днепропетровскую, Полтавскую и Сумскую области обрушатся сильные порывы ветра, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"22 апреля в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с. В восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами ожидаются порывы со скоростью 15-18 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 10-15 градусов тепла. Еще теплее будет на Закарпатье – тут прогреет до 18 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, а с одного дома ветер сорвал часть крыши. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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