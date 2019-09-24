Потепление после заморозков: синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели

К выходным в Украину придет более теплый атмосферный фронт, но дожди также останутся

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В ближайшие сутки в Украине ожидается значительное колебание дневных и ночных температур. Местами это приведет к заморозкам до -1-3. Но уже к пятнице температурный режим выровняется, а к воскресенью потеплеет. Но потепление не везде будет без дождей. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в среду, 25 сентября, на больше части Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Лишь в западных областях высока вероятность дождей. Температура воздуха на западе и юге страны местами поднимется до +20. На остальной территории – до +15-17.

В четверг, 26 сентября, дожди продвинутся вглубь страны через центральные к южным и северным регионам. На востоке Украины будет сухо. Температура воздуха выровняется и составит в среднем до +15-18, местами на юге до +20.

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В пятницу, 27 сентября, дожди останутся лишь на юге Украины. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня. Но на юге похолодает на пару градусов.

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Уже в субботу, 28 сентября, по всей Украине потеплеет на 4-5 градусов и местами воздух прогреется до +20-22. Дожди снова заполонят западные регионы и часть северных областей. На остальной территории без осадков.

В воскресенье, 29 сентября, температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. По всей Украине будет в среднем до +20-22, но везде высока вероятность дождей. Лишь на юге и юго-востоке без осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", на неделе по всей территории Украины ожидаются дожди, которые переместятся с запада на восток страны. Синоптики предупредили о приближении дождливой недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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