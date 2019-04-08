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Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:22

С погодой сегодня повезет большинству украинцев, но в некоторых областях немного покапает

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae8/2ed/5caae82ed1e52.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae8/2ed/5caae82ed1e52.png Украина С погодой сегодня повезет большинству украинцев, но в некоторых областях немного покапает

Сегодня в Украине будет тепло и местами мокро. Дожди покапают в четырех областях. В целом погода будет по-настоящему весенняя, на Закарпатье даже больше 20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны синоптики обещают практически везде сухую и солнечную погоду 15-18 градусов. Только на Закарпатье ожидается дождь, но и более высокая температура – 20-22 тепла.

В центре Украины дождь пройдет в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории региона сухо. Температура воздуха 16-18 градусов.

В северных и восточных областях 15-17 градусов тепла и без осадков. А на юге дождь синоптики обещают только в Одесской области. Температура воздуха в южных областях 16-18 градусов.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег погода, потепление, синоптики, прогноз погоды, дожди

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