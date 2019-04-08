Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

С погодой сегодня повезет большинству украинцев, но в некоторых областях немного покапает

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae8/2ed/5caae82ed1e52.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae8/2ed/5caae82ed1e52.png 2019-04-08T09:22:00+03:00 Украина С погодой сегодня повезет большинству украинцев, но в некоторых областях немного покапает

Сегодня в Украине будет тепло и местами мокро. Дожди покапают в четырех областях. В целом погода будет по-настоящему весенняя, на Закарпатье даже больше 20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны синоптики обещают практически везде сухую и солнечную погоду 15-18 градусов. Только на Закарпатье ожидается дождь, но и более высокая температура – 20-22 тепла.

В центре Украины дождь пройдет в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории региона сухо. Температура воздуха 16-18 градусов.

В северных и восточных областях 15-17 градусов тепла и без осадков. А на юге дождь синоптики обещают только в Одесской области. Температура воздуха в южных областях 16-18 градусов.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.