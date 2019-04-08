Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды
С погодой сегодня повезет большинству украинцев, но в некоторых областях немного покапает
Сегодня в Украине будет тепло и местами мокро. Дожди покапают в четырех областях. В целом погода будет по-настоящему весенняя, на Закарпатье даже больше 20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны синоптики обещают практически везде сухую и солнечную погоду 15-18 градусов. Только на Закарпатье ожидается дождь, но и более высокая температура – 20-22 тепла.
В центре Украины дождь пройдет в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории региона сухо. Температура воздуха 16-18 градусов.
В северных и восточных областях 15-17 градусов тепла и без осадков. А на юге дождь синоптики обещают только в Одесской области. Температура воздуха в южных областях 16-18 градусов.
Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Потепление в Украине подмочат дожди: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киев пришло настоящее тепло: в понедельник обещают до +18
Днем температура воздуха поднимется до +18 градусов
Италию засыпало снегом и залило дождями
На севере Италии – снег, на другой части апеннинской страны – масштабные ливни