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Потепления ждать не стоит: какая погода будет в Украине 14 июля (карта)

14 июля, 08:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В северных и центральных регионах пройдут дожди

Похолодание в Украине задержится на несколько дней. Во вторник, 14 июля, даже на востоке страны, где вчера было жарко, станет на несколько градусов холоднее. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Так, температура воздуха в восточных регионах установится на уровне 22-24 градусов тепла. Ожидаются ливни с грозами. Ветер будет северо-западный до 12 м/с.

Грозовые тучи сегодня также затянут небо в некоторых северных и центральных регионах. Температура воздуха составит 20-23 градуса тепла. Теплее всего будет на юге Украины. Днем температура воздуха прогреется до 27 градусов выше нуля. Однако в Херсонской области может пройти дождь.

В западных регионах весь день будет сухо. Несмотря на переменную облачность осадков не предвидится. Температура воздуха будет максимум 22 градуса тепла. Лишь на Закарпатье столбики термометров покажут 23 градуса выше нуля.

В тренде
Потепления ждать не стоит: какая погода будет в Украине 14 июля (карта)
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Ранее мы сообщали, что синоптик предупредила о похолодании в Украине.

О том, как уберечься от влияния погодных контрастов, смотрите в сюжете:

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