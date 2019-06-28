Потери боевиков растут: названы имена ликвидированных оккупантов

"Рубас" и "Малой" больше не будут стрелять по украинским военным

Дмитрий Попов (позывной "Рубас") / Фото: соцсети.

Местные предатели, служащие в т.наз. "армии Л/ДНР", и российские оккупанты на Донбассе продолжают нести потери. Одних украинские военные уничтожают на передовой, другие – гибнут при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, 26 июня погиб некий Дмитрий Попов (позывной "Рубас"), обстоятельства смерти которого требуют уточнения.

В то же время Центр исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" сообщает, что "Рубас" служил в в/ч № 08818 (11-й отдельный мотострелковый полк "Восток").

У него были особые приметы: татуировки "скорпион" на левом плече и "колючка" на левом бицепсе. А 30 июня Попов должен был отметить 28 день рождения, однако не суждено было.

Дмитрий Попов ("Рубас")

Также стали известны некоторые подробности смерти теперь уже вечно 27-летнего Андрея Ворушева (позывной "Малой") из Макеевки, который погиб 8 февраля в блиндаже в районе поселка Ленинское (Ужовка Новоазовского районе Донецкой области).

О "Малом" известно, что он служил в т.наз. "9-м отдельном штурмовом полку морской пехоты 1-го армейского корпуса". Похоронен "морпех ДНР" в Макеевке на кладбище Лесное Новое.

Могила Андрея Ворушева ("Малого")

Ранее новости "Сегодня" сообщали о ликвидации боевиков "Черного" и "Македонца" .

Также сообщалось, что 26 июня на Донбассе боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевые травмы. Ответным огнем два боевика были уничтожены .

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