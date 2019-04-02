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Потери боевиков в марте: 165 ранены и уничтожены

Сегодня, 08:44

На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85

Могилы боевиков в Донецке
Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io
Потери боевиков в марте: 165 ранены и уничтожены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de5/ffa/5c4de5ffab269.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de5/ffa/5c4de5ffab269.jpg Украина На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85

В марте 2019 года воины операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook

Он напомнил, что, игнорируя Минские договоренности, в марте российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам месяца, в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различной степени тяжести.

Небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство) и 16 получили ранения.

По его словам, данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Напомним, за февраль 2019-го украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили . Небоевые потери составили 10 оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство), и 14 получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "Штирлиц", потери боевиков за январь составили 150 уничтоженными и ранеными. Оккупанты также "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности, а когда им самим не удавалось – их настигала пуля украинских воинов.

Смотрите также, как ВСУ под Донецком уничтожили опорник противника "Крокодил".


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Тег штирлиц, боевики Донбасса, потери боевиков

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