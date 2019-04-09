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Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 18:45

Боевики получили адекватный ответ на обстрелы

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев)
Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).
Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/868/5c56f0868e706.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/868/5c56f0868e706.jpg Украина Боевики получили адекватный ответ на обстрелы

С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, из них пять раз – с применением запрещенного "Минском" вооружения. Также боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты:

  • из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов – у села Павлополь.
  • дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Авдеевка;
  • из ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Гнутово. 

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Катериновка;
  • из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новоалександровка;
  • дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе поселка Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются, заявили в штабе ООС.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что военные РФ на Донбассе новой техникой "сбили" свои же беспилотники . Оккупанты развернули специальное оборудование, но пользоваться им нормально не научились.

Также напомним, что сегодня на Донбассе подорвалась группа саперов ГСЧС – погиб пиротехник, еще двое получили ранения.

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Тег авдеевка, Золотое, Катериновка, потери боевиков, штаб ООС

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Источник:

Сегодня

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