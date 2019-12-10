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Потери ВСУ на Донбассе: имена и фото погибших бойцов

10 декабря, 16:10

Враг не прекращает обстрелы позиций украинской армии и снова нанес урон нашим защитникам

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

На Донбассе не прекращаются обстрелы. 9 декабря погибли три украинских воина из 14-й механизированной бригаді имени князя Романа Великого, одному из которых было всего 22 года. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"9 декабря война отняла у нас троих братьев: младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения; младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения; старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения. Не существует слов, чтобы выразить нашу боль. Есть только горе, необъятное черное горе. И жаркая жажда мести – самое малое, что можно сделать. Покойтесь с миром, братья. Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

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В Волынской областной государственной администрации сообщили, что бойцы погибли при перемещении на позициях в пределах взводного опорного пункта от подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на фронте. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП. В итоге ВСУ понесли тяжелые потери.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой и какая там обстановка:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс военные ВСУ потери

Источник: Сегодня

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