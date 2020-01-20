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Потери ВСУ на Донбассе: имя и фото погибшего бойца

20 января, 09:11

На передовой продолжает накаляться обстановка – боевики снова атакуют из запрещенного вооружения

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В зоне боевых действий еще 18 января украинская армия понесла потери – в тот день погиб боец 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий. Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

"18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин нашей 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина", – сообщили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 января на фронте было особо горячо. В результате обстрелов со стороны оккупационных войск один военнослужащий ВСУ погиб, 10 – получили ранения. В штабе Объединенных сил рассказывали, что боевики снова применили запрещенное "Минском" оружие.

На следующий день, 19 января, на Донбассе было 11 обстрелов и новые потери у ВСУ. Противник снова атаковал из запрещенного вооружения – ударил из минометов и другого вооружения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боец 72 бригада потери ВСУ

Источник: Сегодня

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