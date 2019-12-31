Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воинов

Со стороны сил ООС гибли спецназовцы СБУ, бойцы ВСУ и нацгвардейцы

/ Фото: Нацгвардия

Несмотря на регулярно объявляемые на Донбассе т.наз. "перемирия", украинские военные, несущие службу в зоне операции Объединенных сил, продолжают нести потери.

В течение декабря ВСУ, части Нацгвардии и Служба безопасности Украины потеряли убитыми 11 человек.

1 декабря стало известно о смерти двоих подполковников спецназа СБУ "Альфа" – Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева – погибших при выполнении спецзадания в "серой зоне" на линии соприкосновения. Они оба были получили очередное воинское звание полковника и представлены к званию Героя Украины (посмертно). При этом тело Каплунова боевики т.наз. "ДНР" отдали только через неделю после его гибели.

7 декабря в районе Золотого Луганской результате вражеского обстрела из АГС погиб младший сержант Дмитрий Темный , военнослужащий 72 ОМБр. У него остались жена и трехлетняя дочь.

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9 декабря в районе Золотого в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позициях в пределах ВОПа погибли сразу три бойца 14 ОМБр – младший сержант, командир БМП Прусский Виктор, младший сержант Андрей Войтович и старший солдат Сергей Сирота.

11 декабря в районе Новотроицкого Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб 26-летний Андрей Дзюба , который служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

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14 декабря в районе Светлодарской дуги погиб 21-летний гвардеец Сергей Михальчук , который при минометном обстреле позиций прикрыл своим телом побратима и принял на себя основную массу осколков.

17 декабря в районе Марьинки под Донецком от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Василий Лисицын , служивший в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

22 декабря непосредственно на передовой позиции на Луганщине во время перестрелки с пророссийскими наемниками от пулевых ранений погиб механик-водитель БМП Герман Соловьев из 93 ОМБр "Холодный Яр".

25 декабря (ориентировочно) в Бахмуте Донецкой области погиб/умер Сергей Пугач из 72 ОМБр, при этом точные дата, место и обстоятельства его смерти не уточнены. Похоронен 27 декабря в Белой Церкви на Новозаречанском кладбище.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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