"Потерянное поколение": от чего страдают бойцы ООС и какая помощь им нужна

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Вот уже пятый год в Украине идет война, к которой никто не был готов. Так, на востоке страны оказались не только профессиональные военные, но и сотни добровольцев, с которыми не проводилась психологическая работа. Как итог – множество бойцов с надломленной психикой, которые могут стать новым "потерянным поколением".

Ночные кошмары, внезапные всплески агрессии, невозможность адаптироваться к жизни в мирной среде – все это разрушает личности воинов изнутри и часто доводит до самоубийств, пристрастию к алкоголю или наркотикам. По официальным данным, за период АТО от самоубийств погибло 800 военных.

Когда все началось, в стране не были предусмотрены военные психологи, реабилитационные группы, специальные центры, которые помогли бы военным все это пережить и адаптироваться. Сейчас ситуация понемногу выравнивается, появляются различные инициативы, центры помощи, люди, которые сами готовы помогать нуждающимся. Сайт "Сегодня" рассказывает, как в Украине помогают ветеранам войны.

В четырех регионах Украины работают "Дома ветеранов"

Недавно в Украине появилась инициатива "Дома ветеранов", которая была учреждена Министерством по делам ветеранов, и реализуется в сотрудничестве с региональными неправительственными организациями. Она сосредоточена на оказании помощи ветеранам АТО/ООС и их семьям с целью обеспечения их эффективной реинтеграции в мирную жизнь.

Заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда рассказала, что "Дома ветеранов" работают в Украине в четырех областях – Одесской, Житомирской, Ровенской и Николаевской, но со временем такие центры должны появиться в каждом областном центре.

"Такие центры должны быть, как минимум, в каждом областном центре. И подчеркну, что это не сугубо какая-то государственная инициатива, это площадка коммуникации и объединения усилий государственных и негосударственных институтов – чтобы предоставить качественные сервисы и услуги нашим ветеранам, а также действующим силовикам, которые находятся в стадии перехода от военной к гражданской карьере", – говорит Оксана Коляда.

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"Дом ветерана" – это коммуникационная площадка всех тех, кто предоставляет какие-то услуги и сервисы ветеранам войны и их семьям, т.е. это Минветеранов, органы соцзащиты, медицинские учреждения, реабилитационные центры и любые негосударственные организации, которые с этим связаны. Подобные учреждения активно создают в США, чтобы помочь американским ветеранам интегрироваться в социум.

"Сейчас наш проект охватывает 4 региона – это Одесская, Житомирская, Ровенская и Николаевская области. В этом проекте мы поддерживаем ветеранские сообщества этих областей для того, чтобы они смогли организоваться и создать свои дома ветеранов в указанных регионах. Мы намерены сделать как дорожные карты создание таких пространств, так и стандарты деятельности ветеранских пространств", – рассказала представительница проекта "Раднык", эксперт по адвокации Ирина Лоюк.

Проект "Раднык" – это программа канадской неправительственной организации, которая совместно с правительством Украины создает возможности для преодоления последствий конфликта и защиты пострадавших от этого же конфликта.

Лоюк добавляет, что любое ветеранское пространство – это не намерения государства или местных властей. Это всегда инициатива самих ветеранов в регионе, которые общаются с местной властью, ищут помещения и создают такие пространства.

Ветераны АТО не спешат посещать психологов

К сожалению, в украинской традиции сложилось так, что говорить о своих психологических проблемах и переживаниях – не принято, а тем более - просить о психологической помощи. Именно поэтому люди, которые пережили ужасы войны, чаще всего говорят, что они отлично себя чувствуют и не нуждаются ни в какой помощи специалистов.

"Собственно, есть две главные проблемы, которые сегодня существуют в украинском обществе по психологической реабилитации участников боевых действий. Первая – отсутствие тотального характера проверки психологического состояния воинов, прошедших боевые действия. Вторая – значительная часть из тех, которые проходили кровавые боевые действия 2014-2015 гг. и имеют наибольшую степень поражения ПТСР, уже демобилизованные, а поэтому контроль за их состоянием полностью зависит от их воли. А у нас – украинцев - к сожалению, остается сильной психологофобия, – боязнь посещать психолога. Особенно это касается мужчин, тем более тех, кто прошел войну", – отмечает в комментарии "Сегодня" Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

Хотя сейчас ситуация с психологической реабилитацией и интеграцией воинов АТО в общество немного выравнивается, о полномасштабном и правильном процессе речь не идет. Бывшие солдаты страдают от пережитого стресса, не могут вернуться к привычной жизни, и часто их истории заканчиваются полнейшим разочарованием в происходящем.

Заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда рассказывает, что типичные ветераны – люди трудоспособного возраста, в среднем 35-40 лет. Как правило, после того, как эти люди приходят с войны, они не возвращаются к своему прежнему виду деятельности. Также эти люди замкнуты в себе и отрицают наличие проблем.

Эксперты поясняют, что психологическую работу нужно проводить не только с самими ветеранами, но и с их семьями, т.к. это первые люди, которых они встречают после возвращения с войны.

"Первые люди, с которыми они сталкиваются после возвращения – это их семьи. До недавнего времени мало где работали с семьями, подготавливая их к возвращению "незнакомого родственника", потому что человек, который возвращается с войны – абсолютно другой. И очень важно готовить семьи до возвращения", – поясняет Оксана Коляда.

В конце 2017 г. было принято постановление Кабмина о предоставлении психологических услуг, но сегодня услуги предоставляются исключительно по запросу ветерана. Учитывая упомянутую психологофобию, реально пострадавшие обращаются крайне редко.

"Адаптация к мирной жизни – это не только проблема ветеранов. Сегодня применяются программы семейной адаптации, когда курсы проходятся семьями, где есть участники боевых действий. Но опять же – охват такими курсами не имеет тотального характера. Но больше всего – адаптация атошников – это и проблема общественного сознания, восприятия мирным населением тех, кто прошел горнило войны. И если в 2014-2016 гг. еще было безапелляционное уважение к атошникам, то позже ситуация начала меняться в другую сторону. В любом случае, задача государства – это не только психологическая адаптация ветеранов, но и поддержка позитивного отношения самого общества к людям, которые защищали нашу безопасность", – комментирует ситуацию Петренко.

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В стране до сих пор нет единой государственной программы по реабилитации

И, как бы там ни было, в сфере психологической реабилитации ветеранов АТО в Украине до сих пор существуют серьезные проблемы. Часто даже нет официальной статистики о количестве пострадавших, о количестве самоубийств, и о количестве тех, кто нуждается в помощи.

"Алгоритм психологической работы должен включать в себя не только саму адаптацию к мирной жизни, реабилитации человека с ПТСР, но и постоянный срез психологического состояния. Причем, не только тех, кто проходит военную службу, но и тех, кто проходил военные действия ранее. Такое внимание не только позволит отслеживать изменения, но и формировать представление о том, что государство заботится о своих ветеранах", – отметил Богдан Петренко.

Эксперт добавляет, что государственные деньги, которые выделяются на реабилитацию воинов, чаще используются неэффективно. Но также есть негосударственные заведения, которые по собственной инициативе и благодаря поддержке общественных организаций начали применять международные протоколы по реабилитации. Но в стране до сих пор не удалось создать единую государственную программу реабилитации ветеранов, которая была бы эффективной и унифицированной.

С каждым днем становится все больше людей, которые нуждаются в такой помощи и поддержке. У них может не быть физических травм, но они пережили травматический опыт в психологическом смысле. Здесь нужна комплексная работа психологов и медиков. Психолог, волонтер, глава общественной организации "Ассоциация психологов Украины "Вместе ради будущего" Игорь Лубковский рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что одними таблетками ПТСР не вылечить. Но, тем не менее, медикаменты тоже нужны, чтобы дать подспорье для психики пострадавшего.

"Важно понимать, что очень часто это не зависит от того, как боец чувствует себя сейчас или сколько времени прошло с момента его возвращения из зоны проведения активных боевых действий. Потому что ПТСР наступает не ранее месяца (в отдельных случаях – не ранее 2-х недель) с момента возвращения. Но очень часто наступает гораздо позже, нередко даже через 2 года после возвращения (у меня в практике было несколько таких бойцов, которых "накрыло" только через 2 года после возвращения), а иногда даже еще позже", – поясняет психолог.

Лубковский добавляет, что с этим видом помощи в Украине ситуация обстоит уже гораздо лучше, но все равно психологи продолжают финансироваться по остаточному принципу. А если учесть еще невысокие зарплаты, то работа таких психологов – это больше волонтерство.

"Страшно просто, чтобы все это в один момент не рухнуло, и мы не оказались тогда вообще без психологов в учреждениях медицинской реабилитации воинов – потому что тогда получим гораздо больше проблем, чем сейчас. Ну, например, таких, как это было в СССР с бывшими воинами-афганцами, которых фактически после их возвращения домой, просто бросили на произвол судьбы", – отмечает Лубковский.

Психолог добавляет, что посттравматический синдром может проявиться даже спустя десятки лет, особенно, когда появляется определенный триггер. Так, например, во время Майдана много воинов-афганцев вспомнило о своем травматическом опыте в прошлом.

Очень важно вовремя обратиться за помощью, поэтому друзья, знакомые и родственники ветеранов АТО должны внимательно следить за своими близкими, которые вернулись с войны, чтобы вовремя оказать им помощь.

Ранее, психолог центра травматерапии "Возвращение", Олег Новак выделил основные симптомы, завидев которые, следует обратиться за психологической помощью:

повышенная настороженность и вздрагивание, часть людей не может расслабиться и пребывает в постоянном напряжении, из-за чего быстро истощаются как морально, так и физически;

плохой сон, ночные кошмары;

повышенная возбудимость и вспыльчивость;

замыкание в себе и отсутствие планов на будущее: так, невозможность планирования – это один из признаков депрессивного расстройства;

у человека могут самопроизвольно возникать воспоминания, которые все "переворачивают внутри" и ухудшают настроение;

одним из симптомов могут быть телесные боли, связанные с сердцем, желудком, головой, или могут начать болеть кости.

Несмотря на то, что много шагов было сделано для того, чтобы вывести психологическую реабилитацию воинов АТО на новый и качественный уровень, помочь им социализироваться и реинтегрироваться, до сих пор в Украине эта сфера остается проблемной. Одного, унифицированного подхода и программы все еще нет, а программы помощи держатся больше на местных инициативах, волонтерах и общественных активистах.

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