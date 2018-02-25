"Потерянное поколение": являются ли бойцы АТО угрозой для общества

Война в Украине началась неожиданно, никто не был к ней готов. На востоке страны оказались не только профессиональные военные, но и множество добровольцев, с которыми не проводилась психологическая работа. Как итог – множество бойцов с надломленной психикой, которые могут стать новым "потерянным поколением". Отметим, по состоянию на 4 октября 2017 г. в Украине статус участника боевых действий получили 316,6 тыс. человек.

Начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олег Друзь на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявил, что вообще около 93% участников АТО можно назвать потенциальной угрозой для общества из-за ПТСР (Посттравматического стрессового расстройства).

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Эксперты уверенны, что эта цифра преувеличена, да и далеко не все проблемы ветеранов можно отнести к ПТСР. Тем не менее, этот вопрос остается нерешенным до сих пор.

"Проблема заключается в том, что бойцы, прошедшие горнило войны, вернулись в мирную жизнь без адаптационного периода. Я бы не завышал цифры до 93% всех участников АТО. Во-первых, не все принимали непосредственное участие в боях. Во-вторых, каждый человек индивидуален, а соответственно, и индивидуально влияние внешнего окружения. Поэтому, конкретное лицо может самостоятельно пережить опыт и вернуться к мирной жизни, может иметь незначительные отклонения, а может – существенные", – считает Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма в комментарии сайту "Сегодня".

Сейчас психологическая реабилитация участников боевых действий практически не проводится, т.к. нет утвержденного механизма. Об этом в конце 2017 г. заявила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая.

Пока полномасштабной и правильной психологической реабилитации воинов АТО в Украине нет, бывшие солдаты страдают от пережитого стресса, не могут вернуться к привычной жизни, и часто их истории заканчиваются полнейшим разочарованием во всем, что происходит вокруг.

В СМИ то и дело появляется информация о том, что ветераны АТО оказываются в центре каких-то конфликтов или же совершают самоубийства. Так, по официальной статистике, по состоянию на июнь 2017 г. было зафиксировано около 500 случаев самоубийств бывших воинов АТО. Но и эта статистика, как говорят эксперты, не отображает реальное состояние вещей.

Ранее в Минобороны прокомментировали заявление о массовых суицидах среди военных.