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Потерянный мобильный телефон можно вернуть: как это сделать

Сегодня, 08:12

Блогеры и эксперты по безопасности дали советы украинцам

Потерянный мобильный телефон можно вернуть: как это сделать Украина Блогеры и эксперты по безопасности дали советы украинцам

Если вы где-то потеряли или забыли свой смартфон, его еще можно вернуть. Об этом "Сегодня" рассказали эксперты по безопасности. Специалисты также посоветовали, что в такой ситуации следует делать в первую очередь.

Популярная модель plus size Виктория Щелко не представляет своего дня без смартфона. При этом, как рассказывает девушка, забыть телефон легко – например, на сиденье в такси или просто в общественном туалете. А еще Виктория часто находит чужие мобильные.

"Если я за день не нашла чей-то телефон, значит, день прошел зря", – шутит Виктория и сетует, что даже когда хочет вернуть мобильный владельцу, не знает, как это правильно сделать.

Специалисты в случае утери смартфона советуют обратиться в бюро находок. Именно сюда чаще всего приносят потерянные вещи. Чтобы отыскать пропажу, сперва нужно позвонить в бюро и описать свой гаджет.

"Если приблизительно подпадает под описание телефона, который находится у нас, то человек приезжает, мы выписываем ему счет за хранение. Человек его оплачивает и забирает свой телефон. Если там установлен пароль, то могу при мне разблокировать и так доказать, что это их телефон", – говорит сотрудница бюро находок Тамара Колч.

Кроме того, найти потерянный телефон помогут и социальные сети. В них существуют десятки групп по городам и даже районам, в которых люди размещают находки и ищут хозяев. Блогер Владислав Антонов призывает всех, кто нашел чужие телефоны, сообщать об этом в группы с большим количеством подписчиков. 

"Не надо указывать подробные данные телефона – то есть не нужно писать, как он заблокирован и т.д. Просто разместить фотографию издалека, мол, нашелся телефон, такая-то модель. У него есть приметы. Если вы их назовете – царапины, какая пленка наклеена, где она отошла, какая заставка появляется при попытке разблокировать телефон, – то мы можем договориться насчет передачи", – советует Владислав.

На третьем месте в поисковом ТОПе – радиорынки и сайты по продаже б/у техники. Если ваш мобильный украли, преступники попробуют на этом заработать и продать гаджет. Но перед тем, как отправляться на поиски в такие места, нужно написать заявление в полицию. Иначе вернуть свой телефон будет невозможно, даже если вы нашли его в продаже. 

"Забиваете в поисковик и отслеживаете свеженькие устройства. Можете встретиться с человеком, который продает ваш телефон. Это вполне возможно, и это один из тех моментов, которые нужно отслеживать людям, которые потеряли свои гаджеты", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, как вернуть забытый в такси телефон. Оказалось, что иногда водители такси требуют "выкуп" за забытую пассажиром вещь.

Кроме того, мы рассказывали, что делать, если забыл вещи в поезде.

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Тег мобильник, мобильный, возврат, бюро находок, потеря

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Сегодня

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