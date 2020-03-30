Потомственный врач, ставший главой ОГА: что известно о новом главе Минздрава Максиме Степанове

30 марта стало известно, что новым министром здравоохранения Украины стал Максим Степанов, бывший глава Одесской облгосадминистрации (2016-2019). Соответствующее решение принято на третьем внеочередном заседании Верховной Рады. Проект постановления поддержали 246 народных избранников.

Максим Степанов родился в семье медиков в городе Сковородино Амурской области, РФ, но уже через несколько лет семья переехала в Украину.

Имеет два высших образования. Первое – медицинское, получил в Донецком национальном медицинском университете, где стал дипломированным акушером-гинекологом. (По другим сведениям, учился на хирурга.) Затем Степанов поступил в Национальный экономический университет, по его окончании получил диплом по международной экономике.

Одновременно с учебой на первом курсе экономического в 24-летнем возрасте занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". Через два года занял пост заместителя генерального директора ЗАО "ПФК "Вече".

Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В 2003-2004 годах работал на должности заместителя председателя Государственной налоговой администрации (ГНАУ), которую тогда возглавлял Юрий Кравченко, будущий министр внутренних дел Украины.

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В 2008-2010 гг. занимал должность первого заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка.

С декабря 2011-го по 2016-й – директор Полиграфкомбината "Украина". Как рассказал сам Максим Степанов в интервью "Сегодня", "за пять лет было создано современное, по европейским и мировым стандартам предприятие".

В декабре 2016 года выиграл конкурс на должность председателя Одесской областной государственной администрации, опередив 30 конкурентов. По его собственному признанию, особое внимание на этой должности уделял медицине и ремонту дорог. Был уволен указом президента Украины Петра Порошенко в апреле 2019-го.

Анализируя два года деятельности Степанова на посту главы ОГА, сайт "Сегодня" отмечал позитивные сдвиги в медицине.

"В 2017-м все скорые оборудовали GPS-трекерами, а зимой 2018-го в области открыли единый диспетчерский пункт скорой помощи с кабинетом телемедицины и передовыми средствами связи. В конце минувшего года в регионе начали работать два мобильных госпиталя, которые обследуют пациентов в отдаленных селах", — читаем в специальном материале "Сегодня".

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