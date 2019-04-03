Повреждение авто из-за плохих дорог: как добиться компенсации

Чтобы добиться компенсации при повреждение авто из-за ямы, первое, что нужно сделать – вызвать полицию

Повреждение авто из-за плохих дорог: как добиться компенсации 2019-04-03T13:20:00+03:00 Украина Чтобы добиться компенсации при повреждение авто из-за ямы, первое, что нужно сделать - вызвать полицию

Украинские водители ездят по разбитым дорогам, и часто из-за ям повреждают машины. Юристы говорят: добиться компенсации от чиновников – реально.

От ям чаще всего страдают колеса автомобиля. Впрочем, нередко повреждается бампер и вся ходовая часть автомобиля. Тогда за ремонт водителю приходится платить немалую сумму.

Чтобы добиться компенсации при повреждении авто из-за ямы, необходимо на место аварии вызвать полицию, обязательно нужно самому зафиксировать путем фото, видеосъемки саму яму и то, как другие транспортные средства проезжают этот участок.

Однако в "Укравтодоре" говорят, несмотря на все доказательства шансов получить возмещение у водителей почти нет.

"Обращения есть, но их количество небольшое, и в судебном порядке они в принципе проигрываются, водителю нужно быть внимательным и следить за дорожными знаками", – говорит Александр Кава, советник председателя "Укравтодора".

Юристы с этим не согласны.

"Даже в правилах дорожного движения отмечено, что водитель имеет право на безопасные условия движения. Он не ожидает, что за поворотом нет дороги и она провалилась", – говорит Юрий Прохода, адвокат.

Юрист говорит, иногда водители выигрывают суды. Тогда убытки им возмещает балансодержатель дороги. Обычно – это местные органы власти.

Ранее мы писали о том, сколько каждый украинец отдает на ремонт дорог.

Также сообщалось, что украинцам разрешили следить за финансированием ремонта дорог в онлайне.

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