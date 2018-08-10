Появилось видео репетиции парада с новым воинским приветствием

Воинское приветствие "Слава Украине! – Героям слава!" вместо приветствий советского образца прозвучит в Киеве на параде ко Дню Независимости, 24 августа. Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook опубликовал видеофрагмент репетиции парада в Гостомеле, на котором отчетливо слышно новое воинское приветствие украинской армии.

Именно такое приветствие использовали десантники и министр обороны Степан Полторак во время репетиции парада на взлетной полосе авиазавода имени Антонова.

В репетиции парада принимали участие около 3500 военных от Вооруженных сил, Нацгвардии, МВД, Службы безопасности, ГСЧС и пограничной службы, а также около 20 военных оркестров. Впервые в этом году в параде женщины-военнослужащие пройдут отдельной "коробкой".

Планируется, что на День независимости по Крещатику пройдут свыше 20 парадных расчетов, а откроют его ветераны и участники боевых действий на Донбассе и военные стран-партнеров. Также в торжествах будет принимать участие военная техника, рассматривается вопрос и о привлечении боевой авиации.

Ранее анонс военного парада сделал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что в Гостомеле на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также более двух десятков военных оркестров.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.