Пойти по примеру Швеции: эксперты объяснили, кого нужно было "садить" на карантин

В введении чрезвычайной ситуации в Украине не было необходимости. Власти должны были сосредоточить усилия на группе риска – пенсионерах, которые больше всего подвержены коронавирусу, а также взять под жесткий контроль прибывающих из-за границы украинцев. Эксперты считают, что не нужно было прибегать к жестким ограничительным мерам в отношении всех в стране.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что введение ЧС в масштабах страны лишено смысла, так как не повлияет на рост или снижение заболеваемости.

"Вполне достаточно карантина, если власти контролируют и изолируют поток заболевших, прежде всего среди тех, кто возвращается из-за границы. Этих людей надо изолировать на две недели, но технически это очень сложно. Сейчас процесс слабо контролируем, в таких условиях количество заболевших будет расти. Поэтому карантин будет продлен еще не один раз, закон это позволяет", – сказал он.

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Эксперт уверен, что Украине стоило бы пойти по пути Швеции. Там врачи сказали, что коронавирус опасен не для всех, а только для определенной категории людей: в зоне риска пожилые и страдающие различными хроническими заболеваниями.

"Именно по этим людям будет отдельный мониторинг, жесткий контроль, необходимая помощь от государства. Все остальные, если заболеют, то выздоровеют, их вылечат. Мы, вводя карантин, ничего не предлагаем взамен. Никаких действий со стороны государства, кроме тотальных запретов, не вижу", – говорит Олег Пендзин. В тренде В Украину вернулась настоящая весна: где прогреет до 14 градусов (карта)

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский также поддержал опыт Швеции – сосредоточиться на группах риска.

"Я против решения Кабмина в таком виде. Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что 70% людей переболеют, несмотря на карантин. Сейчас в мире идет информационный террор: мы все умрем. Но на самом деле умерло ничтожное количество людей от числа заболевших, в основном пожилого возраста. В Италии средний возраст умерших – 81 год, при средней продолжительности жизни в этой стране 82 года. В Китае средний возраст умерших – 75 лет при средней продолжительности жизни 76 лет. Эта печальная статистика приведена лишь для того, чтоб подчеркнуть: нам нужно сосредоточить усилия на профилактических усилиях в отношении пожилых людей, а не на поголовных запретах. Не надо ставить на тормоза всю страну, лишать людей дохода и смотреть: выживут-не выживут", – объяснил он.

Больше читайте в материале "Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой".

Как мы уже писали, Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" выразил мнение, что карантинные ограничения сразу не снимут. Также он считает, что карантин, скорее всего, закончится в конце апреля или в начале мая.

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