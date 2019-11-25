Пожар на траулере "Иван Голубец": в Украину из Мавритании вернулись четверо моряков

В результате пожара на украинском океанском траулере "Иван Голубец" погиб моторист

Фото: "Думская"

В Украину вернулись четверо моряков с траулера "Іван Голубець", который летом загорелся у берегов Мавритании. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна "Іван Голубець", к которым там были применены ограничительные меры", – написал дипломат.

В этой связи он поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила Ульд Шейх Ахмеда.

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Ранее сообщалось, что в результате пожара на украинском океанском траулере "Иван Голубец", который начался 20 июля у берегов Мавритании, погиб моторист.

Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию с помощью других суден, ведущих промысел у берегов Западной Африки. Людей эвакуировал траулер "Маршал Крылов". Судно "Капитан Сухондяевский" взяло "Иван Голубец" на буксир.

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Тем не менее, в процессе буксировки пламя перешло с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку.

Судно выгорело практически полностью.

На нем находится дизельное топливо и рыбная продукция. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка. Тело украинца нашли на борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане.

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