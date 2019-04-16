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Пожар Нотр-Дам де Пари и битва за дебаты кандидатов в президенты Украины: главные темы дня

Сегодня, 11:30

Во вторник, 16 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня


Во вторник, 16 апреля, внимание мировой и украинской прессы будет приковано к нескольким главным событиям, которые получат свое продолжения и являются основными в информпространстве.

Мир следит за событиями во Франции, где еще утром продолжал гореть Собор Парижской Богоматери. Огонь уничтожил значительную часть легендарной святыни. Причины выясняются, кроме версии о случайном возгорании вследствие проведения ремонтных работ, выдвинута версия об умышленном поджоге собора.

Предвыборная гонка в Украине. Штабы кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского пытаются договорится о времени дебатов на НСК "Олимпийский". Обсуждается время вне эфира на "Общественном" телевидении.

Президент Беларуси Лукашенко летит в Анкару. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с белорусским коллегой. В плане встречи – переговоры о торговле и инвестициях.

Куба "вклинилась" в ситуацию в Венесуэле. Глава МИД Кубы сделал заявление против Гуайдо и подчеркнул, что не собирается выводить военных, которые вместе с российскими военными находятся в Венесуэле. Ситуация накаляется.

В США зарегистрировался первый кандидат на выборах президента в 2020 году от Республиканской партии Билл Вельд, который составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу.

О том, какими были итоги дня понедельника, 15 апреля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег Венесуэла, нск олимпийский, Эрдоган, Выборы президента Украины 2019, Гуайдо, Выборы президента США-2020, Собор Парижской Богоматери

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