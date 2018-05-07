Пожар в Балаклее: спасатели отчитались о ситуации

Вчера, 08:50

Территорию арсенала исследуют специалисты


Сегодня, 7 мая, спасатели продолжают контролировать ситуацию на территории воинской части в Балаклее Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 часов утра 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории", – сообщили в ГСЧС.

Пожар возник 3 мая на технической территории военного арсенала Министерства обороны, когда загорелась сухая трава, что привело к последующим одиночным взрывам боеприпасов. Жертв и пострадавших нет. В субботу, 5 мая, на территории воинской части было два очага тления.

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 108 человек и 23 единиц техники, в том числе от ГСЧС 35 человек личного состава и девять единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и 2 вертолета МИ-8 с водосливным устройством.

Ранее на брифинге Минобороны были названы версии возникновения пожара на арсенале в Балаклее: возможными причинами считаются возгорание сухой травы и искра из выхлопной трубы пожарного танка. 
пожар, Минобороны, Балаклея, ГСЧС

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"Сегодня"

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