Пожар в бизнес-центре: как вести себя, чтобы выжить (видео)

Что делать, если аварийный выход закрыт, а сигнализация не включилась

Причиной пожара, произошедшего в Министерстве культуры, по предварительной версии стала неисправность электропроводки. Об этом сообщают в Национальной гвардии Украины. Именно гвардейцы смогли эвакуировать 220 работников министерства еще до приезда чрезвычайников.

Корреспондент новостей "Сегодня" провел собственный эксперимент, чтобы проверить, знают ли работники государственных учреждений и офисных центров, как правильно действовать в случае пожара.

В бизнес-центрах и административных зданиях работают тысячи людей. И в случае пожара, начинается паника. Сегодня проведем эксперимент и покажем, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Совместно с несколькими сотрудницами столичного бизнес центра моделируем чрезвычайной ситуации. Первое, на что обращают внимание работницы личные вещи.

"Во-первых я снимаю пиджак, перекрываю себе нос, чтобы не задохнуться от дыма. Нам надо бежать от места откуда идет дым. Если дыма много, надо лечь на пол, прикрыть органы дыхания шарфом и следовать к выходу ползком", – говорят они.

Алгоритм действий правильный, соглашается наш эксперт Яков Штриккер, начальник службы технической эксплуатации:

"Как можно держаться ближе к полу вплоть до того, что передвигаться на четвереньках. И закрывать лицо, органы дыхания какой то материей. Если дыма интенсивного нет, значит можно передвигаться прямо, на двух ногах".

Далее работницы направляются по указателям к выходам. И вот аварийные двери. Закрыты!

"Ключи они же не просто так здесь повешены, возможно двери закрыты", – говорят подопытные.

У ключа женщина находит специальный молоток. И обращают внимание на сигнализацию у двери:

"Ей тоже воспользоваться нужно, чтобы всех сообщить что пожар".

Пользоваться аварийными кнопками обязательно, напоминает эксперт:

"Если где-то какой-то пожарный датчик не сработал и возгорание произошло, дать сигнал о том что в данном помещении, в данном бизнес-центре произошел пожар".

Достаем ключи, открываем двери и следуем дальше по указателям. Но вот на лестнице мнение работниц о путях эвакуации расходятся. Одна утверждает, что нужно идти вниз, а другая собирается идти наверх. Правильное решение – вниз. Дым обычно поднимается вверх, и из-за быстрого распространения огня вы рискуете быть заблокированным на верхних этажах.

"Дым обычно распостроняеться на верхние этажи, верхние этажи как правило закрыты, как правило выход на крышу тоже закрыт тоесть они могут оказаться заблокированы и задохнуться от дыма", – говорит эксперт.

Наконец дверь, ведущая на улицу. Мы быстро покидаем бизнес-центр.

"Надо просто проверить, чтобы также вышли коллеги с которыми ты был в одном помещении. Если вдруг кого-то нет, сказать об этом спасателям", – говорят работницы.

"Если вы видели, где находится пожар, при прибытии пожарных им обязательно нужно показать, где находится возгорание, для того чтоб они максимально быстро использовали свои ресурсы".

Напомним, осле того, как один из столичных ТРЦ затопило кипятком, мы задумались, знают ли украинцы, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Читайте о том, как выжить в ТЦ, в материале: При пожаре – вниз, при потопе – наверх.

Также новости "Сегодня" писали о том, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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