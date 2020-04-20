Пожар в Чернобыльской зоне продолжают тушить: спасатели отчитались о ситуации

К тушению привлекли уже почти полторы тысячи человек и технику

На территории пяти лесничеств Киевской области спасатели продолжают тушить очаги тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в четырех ячейках, пройденных огнем масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Речь идет о территории вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайными ситуациям (ГСЧС).

"Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладывателей Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 322 человек и 292 единиц техники, из них от ГСЧС – 1 168 человек личного состава и 235 единиц техники, в том числе три вертолета, которыми 19 апреля осуществлено 93 сброса 186 тонн воды", - говорится в сообщении.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

Реклама

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама