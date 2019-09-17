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Пожар в доме Гонтаревой под Киевом: на месте ЧП нашли свето-шумовую шашку

17 сентября, 13:09

Александр Марущак

По данным полиции, причиной пожара могла стать свето-шумовая шашка или горючая смесь

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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В полиции Киевской области сообщили, что в дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой могли запустить свето-шумовую шашку, но от нее ли начался пожар, смогут позже сказать эксперты, которые работали нам месте.

"Мы отрабатываем все возможные версии. Причиной пожара могла стать свето-шумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здания быстро охватило пламя", – рассказали нам в полиции Киевской области.

Там добавляют, что в доме никто не жил, он использовался как дача. До пожара его охраняли шесть человек, а в ночь пожара был только один. Возможно, это как раз и подтолкнуло злоумышленников к совершению поджога. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один человек перелезает через забор.

Сумму ущерба пока не называют. Собственники должны дать информацию, что именно находилось в доме. Но все, что было внутри помещения, уничтожено огнем.

Напомним, 5 сентября около полуночи в центре Киева сгорел автомобиль Audi А7, на котором ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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Источник: Сегодня

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