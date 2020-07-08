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Пожар в Луганской области тушит авиация, но боевики не гарантируют безопасность

8 июля, 11:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

До конца дня спасатели намерены полностью локализировать все очаги возгорания

В Луганской области продолжается ликвидация лесного пожара. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в небо поднята авиация для борьбы с огнем. Об этом он сказал журналистам.

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По его словам, самолеты уже в воздухе и тушат пожар.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по тушению пожара. Президент сегодня принял решение по использованию авиации (два самолета). Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения – это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных "властей". Сейчас ставим задачу до конца дня полностью локализировать все очаги с тем, чтобы даже, если ветер опять поднимется до вчерашних пределов, мы не имели никакого риска", – сказал Аваков.

Видео: president.gov.ua

Отметим, накануне ночью председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в своем видеообращении на Facebook рассказывал, что боевики отказались предоставить гарантию безопасности украинской авиации при тушении лесных пожаров.

"Планировали привлечь авиацию ГСЧС. Два самолета стоят заправленные и топливом, и водой, но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никакой гарантии безопасности мы не даем. Поэтому рисковать еще дополнительно жизнью людей никто уже не стал", – сказал он.

Напомним, недалеко от Северодонецка Луганской области 7 июля вспыхнули масштабные лесные пожары, хотя небольшое возгорание началось еще днем ранее. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново, которое больше всего пострадало от огня: уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. На данный момент известно о пяти погибших местных жителях. Мы показывали фото и видео пожара в Луганской области.

В свою очередь глава Луганской ОГА считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе может быть поджог. В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

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Сегодня в область прилетел президент Владимир Зеленский с главами МВД, ГСЧС, СНБО. Жителям, дома которых уничтожены огнем, будет предоставлена денежная помощь в размере 300 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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авиация Арсен Аваков Луганская область пожар

Источник: Сегодня

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