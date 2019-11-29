Пожар в многоэтажке Запорожья: люди в панике засыпали пламя штукатуркой

Фото: Вадим В.

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Пожар, который стал причиной массовой паники, произошел накануне вечером в Запорожье. Как рассказал сайту "Сегодня" очевидец событий, запорожский электрик Вадим В., ЧП произошло доме №7 по улице Авраменко.

На пожар примчали авто для эвакуации жильцов. Фото: Вадим В.

"Я приехал по вызову в одну из квартир на четвертом этаже этого дома. Жильцы пожаловались, что у них недавно пропало электричество. Когда начал там устранять неисправность, то почувствовал, что снизу, с третьего этажа, пошел дым, – рассказал нам Вадим. – С каждой секундой его становилось все больше. Оказалось, что на третьем этаже начался пожар в электрощитке".

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По словам очевидца, в подъезде началась паника.

"Люди начали звать на помощь, собирать документы и выбегать из квартир, звонить пожарным, – рассказал нам Вадим. – Другие жильцы в этот момент начали гасить пламя в щитке подручными средствами – кто-то принес штукатурку и ею начали засыпать пламя".

Спикер запорожских спасателей Юлия Барышева сообщила нам, что на вызов приехал в том числе и автомобиль для эвакуации жильцов с верхних этажей.

"Спасатели приехали быстро, погасили пламя и эвакуировать никого не пришлось", – рассказала Барышева.

Большинство квартир до утра оставались без электричества. Фото: Вадим В.

Опрошенные нами жильцы дома рассказали, что по состоянию на полдень пятницы подъезд так и оставался без электричества.

"Приехали ремонтники, пытаются разобраться в причинах. Говорят, что все произошло из-за старой электропроводки", – рассказала нам местная жительница.

Видео: Вадим В.

Также сегодня, 29 ноября, в ГСЧС рассказали, что с начала года на пожарах погибли более 1,5 тыс. человек и более 1200 пострадали. Также пресс-служба ГСЧС составила перечень рекомендаций по профилактике пожаров. Первым правилом в этом списке указали необходимость следить за исправностью электросети.

А ранее спасатели опубликовали статистику пожаров. Лишь за первый месяц 2019 в Украине произошло почти 4 тысяч ЧП с огнем.

Мы также писали, что в одном из многоквартирных домов Киева из-за проблем с напряжением в электросети загорелась крыша здания. Подробности – в сюжете:

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