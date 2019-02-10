Пожары атакуют Украину: ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают 5 человек

Чаще всего возгорания возникают из-за халатности

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пожары атакуют Украину: ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают 5 человек Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a2/468/5c59a2468ac7a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a2/468/5c59a2468ac7a.png 2019-02-10T06:40:00+02:00 Украина Чаще всего возгорания возникают из-за халатности

В Украине растет число погибших и травмированных на пожарах — за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

В то же время в Институте гражданской защиты Украины отмечают, что число самих пожаров за весь прошлый год по сравнению с 2017-м сократилось на 5% и составило 78 тыс. Специалисты также подсчитали, что каждый день в стране происходило в среднем 215 пожаров, на которых погибали 5 человек. Ежесуточно огонь повреждал около 70 строений и 13 единиц транспорта. Кроме того, статисты заявили, что в прошлом году, впервые за 7 лет, увеличилось число погибших в результате пожаров. И уточняют, что растет число погибших на пожарах именно в жилых помещениях. В качестве примера спасатели приводят случай массовой гибели людей в селе Рожище Волынской области, когда причиной трагедии стала обычная халатность.

"В доме отсутствовало электроосвещение, поэтому семья использовала свечи. Они-то и стали причиной возгорания. Женщины пытались погасить пламя, не прислушались к призывам родственницы оставить горящее жилье. Из-за захламленности жилья тряпками, пластиковыми бутылками огонь быстро охватил помещение, и три женщины погибли", — сообщили в Институте гражданской защиты.

Эксперты выделили четыре основные причины пожаров в стране, обращая внимание на то, что по каждой из них наблюдается рост по сравнению с прошлыми годами. На первом месте — неосторожное обращение с огнем, на втором — нарушение правил безопасности при обустройстве и эксплуатации электроустановок. На третьем месте в перечне — неправильная эксплуатация печей и теплоустановок, и на четвертом — поджоги.

Спасатели подтверждают, что часто пожары происходят из-за халатности людей.

"Некоторые из адресов, где постоянно случаются ЧП, мы уже знаем наизусть. Разъясняем технику безопасности, но граждане не всегда к этому прислушиваются", — говорит сотрудник крупнейшей пожарной части Украины Марина Коцупей.

А глава ГосЧС Николай Чечоткин после массовых проверок школ, ТРЦ и прочих учреждений заявил, что с кричащими нарушениями пожарной техники безопасности в стране работают 220 школ и садиков, а также 30 больниц.

Леточки и Одесса — виновных пока нет

За последние четыре года в Украине произошло три резонансных пожара, на которых погибли люди. Несмотря на то что сразу после этих трагедий были открыты уголовные производства, вердиктов судов пока нет. Напомним, в мае 2016 года в селе Леточки Броварского района во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 18 человек. Причиной трагедии прокуратура Киевской области назвала несоблюдение пожарной техники безопасности. Как выяснили корреспонденты "Сегодня", побывав на месте трагедии, одной из версий пожара было курение одного из стариков в постели. Само же помещение было отделано горючими материалами, которые при возгорании не оставили ни старикам, ни дежурившей там медсестре ни одного шанса на выживание. Сейчас, спустя три года, приговора суда по этому делу так и нет. Как рассказала "Сегодня" спикер прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, в ближайшее время должно состояться подготовительное заседание суда. Подозреваемому, владельцу этого пансионата, грозит до 8 лет тюрьмы.

Не завершен судебный процесс, в котором на скамье подсудимых находится директор одесского лагеря "Виктория" Петрос Саркисян. Напомним, в сентябре 2017 года загорелся жилой корпус, в котором находились дети. Три девочки сгорели заживо. Проведенные экспертизы показали, что лагерь был построен с нарушениями: деревянные стены были плохо пропитаны противопожарной смесью, были проблемы и с пожарной сигнализацией.

А вот крупнейший промышленный пожар произошел в июне 2015 года. Напомним, тогда вблизи города Василькова Киевской области загорелась нефтебаза. Спасатели гасили пламя около недели, за это время на тушении погибло шестеро пожарных, 15 получили травмы. Из-за колоссальной задымленности территории власти порекомендовали тогда местным жителям эвакуироваться. Впоследствии причиной пожара эксперты назвали халатность персонала. Неофициально правоохранители рассказали нам тогда, что одна из версий трагедии — неосторожность при перекачке нефтепродуктов из одного резервуара в другой.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожарах в Украине с начала года погибло более 300 человек. Кроме того, спасатели сообщили, что за это время им удалось спасти из огня 195 человек.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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