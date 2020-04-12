Пожары в Украине: "Ситуация может быть хуже, чем в Австралии"

Украину охватили пожары. Из-за сжигания сухих растений огонь перебрасывается на леса. По словам экспертов, ситуация может быть хуже, чем в Австралии в январе

Начиная с середины марта в Украине каждый день фиксируют сотни пожаров в открытой природе. Горят Полесье, Карпаты, лес вокруг Чернобыля. Основная причина пожаров – поджог сухих листьев и травы. Из-за дефицита осадков с начала года в стране может возникнуть критическая пожарная опасность, предупреждают специалисты.

Пожары по всей Украине

В Украине с 4 апреля не прекращаются пожары в Чернобыльской зоне. В последнее время там три очага возгорания. Для борьбы с огнем привлекли около 400 пожарных, в арсенале которых три самолета, два вертолета и еще 100 единиц техники.

Видео: Reuters

NASA опубликовало фото пожаров из космоса.

Фото: earthobservatory.nasa.gov

Пожары фиксируют практически по всей стране. В Черниговской области горит 200 га леса, во Львовской области из-за поджога травы загорелся карпатский лес. На Закарпатье горела долина нарциссов.В Нижнеднестровском национальном природном парке огонь уничтожил 10 га территории. Самые уязвимые сейчас хвойные молодняки и средневековые насаждения на Полесье, леса на юге и востоке Украины.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в стране после второй недели марта каждый день происходит 800 пожаров в открытой природе. Если сравнивать с прошлым годом, то пожаров стало на 23% больше. Все случаи – это поджоги. С марта украинцы начали сжигать сухую растительность на полях, огородах, дачах, лесополосах. Огонь быстро перебрасывается на все, что находится рядом. В этом году пожароопасность в Украине критически высока.

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"Зимой отсутствовал снеговой покров и было мало осадков, а на протяжении марта и апреля ситуация усугубилась тем, что выпало на 50% меньше нормы осадков. Как следствие – травяной настил экосистем чрезвычайно пересушен, эффективных дождей давно не было. Это одна из причин такого числа пожаров", – поясняет директор Укргидрометцентра Александр Кульбида.

"Ситуация может быть хуже, чем в Австралии"

При сгорании тонны растительных остатков в воздух попадает около девяти килограмм опасных соединений.

"К сожалению, практика поджигания сухой травы до сих пор существует в России, Беларуси и Украине. В странах ЕС органические отходы компостируют, а природу пытаются сохранять максимально нетронутой. Такие поджоги – это преступление против самих себя. В воздух выделяется целый комплекс токсических соединений – пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензопирен и диоксины – одни из самых ядовитых веществ для человека", – говорит Юлия Пашковская, координатор международного климатического движения 350.org в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии.

Пожар в Нижнеднестровском национальным парке. Фото: nnpp. org.ua.jpg В тренде Эпидемия COVID-19 в Украине: число зараженных снова возросло

Кроме того, Украина переживает водный стресс. Недавно Государственное агентство водных ресурсов заявило, что потребление воды могут ограничитьвпервые за 120 лет. Сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Поскольку климат Украины меняется в сторону более засушливого, то со временем пожары могут стать более неконтролируемыми, отмечает Пашковская.

"Ситуация может быть хуже, чем в Австралии – у нас нет столько техники и добровольных обученных пожарных команд. А трудности с водой могут сделать ситуацию критической. А если в период пожаров еще придет антициклон – весь ядовитый дым просто неподвижно ляжет над городами и селами, – то может повториться трагическая ситуация, которая случилась в Лондоне 1952 года, когда от угольного смога погибло 12 тысяч человек", – отмечает Юлия Пашковская.

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Штрафы за поджоги хотят поднять

Сейчас штраф за поджигание сухой травы составляет от 170 до 340 гривен. За выжигание растительности в заповедниках – от 360 до 680 грн. Однако такие штрафы никого не пугают, отмечает Ирина Козлова, заместитель директора департамента экологической политики Днепровского городского совета.

"Штраф давно пора поднять. Сейчас инспектор, который обнаружил возгорание, выносит предупреждение. Если человек не реагирует или это злостное нарушение, то на месте составляется протокол. Однако нынешние штрафы никого не останавливают", – говорит Ирина Козлова.

Правительство намерено поднять штрафы. В парламенте уже зарегистрировали проект закона №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды". Если его примут, то за поджог травы оштрафуют на сумму от 850 до 6120 грн.

Более того, президент Владимир Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность. Сегодня уголовная ответственность светит за повреждение лесных массивов, насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, дикорастущих трав, растительности или ее остатков на полях. Такое правонарушение карается штрафом от 5100 до 8500 гривен, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

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