Пожары в Украине: спасатели назвали число погибших с начала года

Только 5 ноября в стране произошло 88 пожаров, в которых погибли два человека

В Украине с начала 2018 года пожары унесли жизни 1384 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Всего с начала года на пожарах в Украине погибло 1 тыс. 384 человека, а травмы различной степени тяжести получили 1 тыс. 172 граждан", – говорится в сообщении.

Примечательно, что только за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине произошло 88 пожаров в жилом секторе, в результате которых два человека погибли, семеро – получили травмы.

Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

Напомним, недавно в Днепре во время пожара погиб ребенок и двое взрослых. По предварительной информации, в комнате загорелись вещи.

А в Мариуполе Донецкой области в квартире пятиэтажного дома вспыхнул пожар, погибла женщина. К тушению пожара привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава.