Пожары в Украине: спасатели объявили чрезвычайный уровень опасности

Сегодня, 12:13

В столице ожидается высокий уровень пожарной опасности

Фото: AFP
Фото: AFP

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на всей территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что в эти дни в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Но, несмотря на это, сегодня праздничное настроение в честь Троицы будет сопровождаться отличной не жаркой и не холодной погодой. И только в трех областях страны пройдут дожди.

Ранее синоптики в прогнозе погоды на неделю, то есть до конца этого месяца, рассказывали, будет ли в Украине жарко. Ожидается, что начало недели будет сухим и теплым.

Недавно сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды до сентября. Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому. Ожидается лето с дождями и ранняя осень.
Украина, синоптики, пожарная опасность

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