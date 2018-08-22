Пожары в Украине: спасатели предупредили о чрезвычайном уровне опасности

Сегодня, 11:47

В некоторых областях будет преобладать высокий уровень пожарной опасности

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В большинстве областей Украины 22-23 августа спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22-23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Тернопольской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, в остальных областях Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в Киевской области 22-26 августа в восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, Борисполя также объявлен чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее масштабный пожар разгорелся на территории заповедника в оккупированном Крыму

Кроме того, пожар вспыхнул на поле возле Львова – два гектара жнивья выгорели сразу же после того, как урожай был убран.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду. Из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности.
спасатели, Украина, пожары, пожарная опасность

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Источник:

УНИАН

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