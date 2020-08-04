Пожары в Украине: спасатели предупредили об опасности

После прохладной погоды в Украину снова вернулась жара. В связи с этим в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности: из-за сухой и жаркой погоды возможны возгорания.

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"4-6 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - написали на сайте.

Также спасатели сообщили, что за прошлую неделю они ликвидировали 2063 пожара и спасли в них 18 человек.

"Ликвидировано 2063 пожара, спасено на пожарах 18 человек и не допущено уничтожение огнем 388 зданий и 43 ед. техники. На пожарах погибло 14 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным составляют 5 млн. 523 тыс. грн.", - уточнила пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.

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Так, в июле в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Когда возгорание занимало площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и населенные пункты.

Видео: Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр

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