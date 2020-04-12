Пожары в Украине: спасатели предупредили об опасности в нескольких областях

В западных, Житомирской и Винницкой областях и в Киеве спасатели объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Что касается Киева и столичного региона, тут в эти дни будет преобладать высокая пожарная опасность. Сложнее ситуация в Чернобыле – тут спасатели объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

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Ранее мы сообщали, что масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели до сих пор не потушили. Авиация уже сбросила на пламя 250 тонн воды.

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Отметим, что начиная с середины марта в Украине каждый день фиксируют сотни пожаров в открытой природе: горят Полесье, Карпаты и лес вокруг Чернобыля. Основная причина пожаров – поджог сухих листьев и травы. Специалисты предупреждают, что из-за дефицита осадков с начала года в стране может возникнуть критическая пожарная опасность.

Добавим, что в связи с этой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде подумать над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы.

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