Пожары в Украине унесли сотни жизней: спасатели озвучили печальную статистику

За восемь месяцев 2020 года в стране произошло более 61 тысячи возгораний

С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 – за последние сутки.

В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере – 1042; в транспорте – 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.

При этом спасателям удалось спасти 968 человек.

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Напомним, в начале июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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