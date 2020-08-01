Українська
$ 27,69
32,55
  1. Последние новости Украины

Пожары в Украине унесли сотни жизней: спасатели озвучили печальную статистику

1 августа, 09:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

За восемь месяцев 2020 года в стране произошло более 61 тысячи возгораний

С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Реклама

Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 – за последние сутки.

В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере – 1042; в транспорте – 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.

При этом спасателям удалось спасти 968 человек.

В тренде
С 3 августа в Украине поезда не будут останавливаться в "красных" городах: подробности
Реклама

Напомним, в начале июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытания
В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытанияУкраина
Минобороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия: видео
Минобороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия: видеоУкраина
Журналисты нашли новые могилы российских военных, погибших на Донбассе: фото
Журналисты нашли новые могилы российских военных, погибших на Донбассе: фотоРоссия
Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богаче
Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богачеЭкономика
В Украине вводят новые тарифы на газ:
В Украине вводят новые тарифы на газ: "Нафтогаз" объяснил условияЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять