Пожары в Украине: в большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень опасности

В столице в ближайшие дни будет сохраняться высокая пожарная опасность

Пожар тушили с помощью авиации. Фото: ГСЧС

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС в Украине.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили об опасности пожаров в Киеве. 14-15 июня в столице объявлена высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня – чрезвычайная (5 класса).

"По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 15-17 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Украину пришла жара до +34. Как сообщает Укргидрометцентр, страну накрыл знойный фронт с юга, который и принес повышение температуры.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз. Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

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