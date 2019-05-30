Пожары в Украине в этом году забрали 900 жизней

Сначала этого года в результате пожаров пострадали 645 человек

Фото: www.zhitomir.info.

На пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте.

Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.

Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

В прошлом году в лесах столицы произошло около 200 пожаров, а с начала 2019 года — уже 30. Причина возгораний — это неаккуратное обращение с огнем во время отдыха: люди разжигают костер прямо на грунте и оставляют после себя открытый огонь.

Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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