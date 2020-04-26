Пожары в Житомирской области: огонь частично локализовали, но продолжают тлеть пни и трава

В тушении участвуют почти 800 пожарных

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Житомирской области. Там продолжают тлеть отдельные очаги травяного настила, пеньков и древесины, сообщает ГСЧС.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 26 апреля ГСЧС оказывает помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах", – сказано в сообщении.

К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ГСЧС 73 человека личного состава и 18 единиц техники.

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В ГСЧС Житомирской области уточнили, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы и лесного массива вблизи с. Замысловичи Олевского района.

"23 апреля вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га). По состоянию на 7 ч. 26 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", – сообщили спасатели.

К тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 36 человек личного состава и 9 единиц техники – в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлено три сброса – 24 тонны воды.

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Напомним, после мощных пожаров в Житомирской области местные жители начинают отстраивать дома в сгоревших селах.

"Новых очагов пожара уже нет вблизи наших сел. Что касается жилья, то решается вопрос о предоставлении готовых домов. По нашим подсчетам необходимо 22 дома", – рассказала "Сегодня" поселковая староста Зоя Сосновская.

Опрошенные нами местные жители рассказали, что намерены отстроить новые дома и остаться жить здесь.

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