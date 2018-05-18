Пожизненно осужденный Павличенко освобожден парламентом: остался ли приговор

Мы продолжаем тему, посвященную заключенным пожизненно в Украине, в частности, рассматриваем случаи, когда таким людям удавалось выйти на волю. В прошлый раз мы опубликовали интервью с замминистра юстиции Украины Денисом Чернышовым, который рассказал, что в 2016 году в силу изменившегося законодательства освободились осужденные навечно четверо участников признанной судом преступной группировки, связанной с фирмой "Топ-сервис", а также трое (включая совсем недавно освобожденную Любовь Кушинскую), помилованные президентом страны. Выходили осужденные пожизненно и по другим поводам, например при пересмотре дела, о чем подробно — чуть ниже по тексту.

Но самым необычным освобожденным из такой категории осужденных был, конечно, Дмитрий Павличенко, которого приговорили навечно до Революции достоинства за якобы убийство киевского судьи Зубкова. Мы в свое время подробно рассказывали об этой сфабрикованной истории, в которой до сих пор много неясного. О своем освобождении парламентом и тем, что за этим последовало, Дмитрий Павличенко согласился рассказать эксклюзивно для газеты "Сегодня".

— Это было постановление ВР от 24 февраля 2014 года: "Об освобождении политзаключенных", — вспоминает Павличенко. — Таковыми было признано 23 человека, которые подлежали немедленному освобождению. Я был единственным, получившим пожизненный срок. И вышел с этого срока по постановлению парламента первым в независимой Украине и даже в мире! Реально я вышел на свободу 27 февраля, после соответствующего решения Новгород-Северского суда Черниговской области.

Есть, правда, юридическая коллизия. Я считаюсь несудимым, об этом получал документы в МВД. Парламент также поручил в свое время Генпрокуратуре закрыть все дела против политзаключенных. Однако по сей день это требование не выполнено, специальное постановление на сей счет не вынесено. Тут есть нюанс, из-за которого, возможно, так происходит. Дело в том, что с момента вынесения такого постановления ГПУ все бывшие политзаключенные должны получить компенсацию от государства за незаконное осуждение. Кроме того, должны ведь понести наказание те, кто принимал участие в фальсификации моего дела. Мы с юристами подали такой список, там 33 человека! Это оперативники, следователи, судьи, эксперты… Ведь многие экспертизы в этом деле, по моей информации, сфальсифицированы!

И еще. Парламент вскоре после нашего освобождения принял еще один закон, говорящий о полной реабилитации политзаключенных. Вроде бы правильно… Но в пункте пятом там говорится, что нас… амнистируют! А это, извините, не реабилитирующее обстоятельство, амнистируют преступников, просто попадающих под некие условия. Это создало определенные сложности, например для меня, когда я поднимал вопрос о возврате имущества, квартиры. В ГПУ мне отвечали, мол, вы же не реабилитированы, а амнистированы, потому не имеете права…

В итоге после прихода Юрия Луценко мы все же разобрались, ГПУ дала мне в помощь своих юристов, те сказали: обращайтесь в суд, мы вас поддержим. Так и сделали, через Голосеевский суд квартиру и машину мне вернули, правда, в "убитом" состоянии… А вот с остальным имуществом (у меня же арестовали и забрали буквально все: добротную кожаную мебель, аппаратуру, личные вещи) пока проблемы. Это имущество якобы находится на хранении в некой воинской части. Но получить пока не выходит, в части отвечают, мол, туда допуск запрещен. И даже решение Хозяйственного суда, обязавшего часть выдать имущество, не выполняется.

Все эти годы после освобождения я добиваюсь пересмотра дела, то есть своего и сына обвинения в убийстве киевского судьи. Да, парламент постановил освободить меня, это зафиксировал суд. Но кто-то верит в мою невиновность, кто-то нет. Вот я и говорю: давайте пересмотрим показательно все дело и окончательно расставим все точки.

Хотя и тут мнения юристов разделились. Одни считают, что надо бы принять еще одно судебное решение об отмене моего приговора и на этом основании признании невиновным, другие полагают, что вполне достаточно того, что есть, то есть решений парламента и Новгород-Северского суда. Проблема в том, что я первый в такой ситуации, нет практики, и никто толком не знает, как правильно поступить.

Из первых уст: откровения маньяков и убийц

За то время, что в Украине существует институт "пожизненников", был лишь один случай попытки побега. В 2004 году двое пожизненно осужденных пытались бежать из Киевского СИЗО-13, используя пистолет, принесенный им сотрудницей СИЗО (говорят, она согласилась за 5 тысяч долларов). Они ранили одного контролера, но побег не удался. Конечно, речь не идет о том, что творится в тюрьмах и зонах, оставшихся после 2014 года на временно оккупированных территориях. Там возможно всякое. Например, есть информация, что из Славяносербской колонии сбежал знаменитый киллер, расстрелявший когда-то бизнесмена и политика Евгения Щербаня — Вадим Болотских (есть даже версия о его связях с российскими спецслужбами).

Ниже мы публикуем откровения маньяков и убийц, с которыми непосредственно в разные годы общался автор этих строк. Примечательно, что они, как правило, уповают на Бога, и некоторые не прочь выйти на свободу. Хотя и признают себя монстрами…

Сергей Ткач, 36 убийств (встречались в следственной комнате до суда), сидит с 2005 года, недавно женился в тюрьме:

— Верю, что выйду из тюрьмы в 98 лет. Как же не верю? Хотя долгожители у нас по женской линии. Но я верю. А иначе ради чего я живу? То есть получу пожизненное, отсижу 25 лет, подам на помилование. Президент, возможно, помилует. Тогда меня переведут в обычную тюрьму, и я там отсижу еще 20 лет. А потом выйду. Я не хотел быть самым большим злодеем всего мира. Что до меня, то мне расстрела мало, это слишком гуманно.

Ткач. Верит, что когда-то выйдет из пожизненного на волю. Фото: А. Корчинский

Иван Паранич, убил отца и мать, срок — с мая 2001 года, встречались в камере для допросов пожизненно осужденных:

— Я глубоко раскаиваюсь, но понимаю, что мое преступление нельзя ни оправдать, ни искупить. Надеюсь только на прощение и милость Божию. Я верующий. Сейчас — христианин, православный. А в юности увлекался разными религиозными течениями, в частности буддизмом. Это, кстати, одна из причин, почему все произошло, так как физическая жизнь для меня особой ценности не представляла. Если честно — живу сейчас гораздо лучше, чем я того заслуживаю. Персонал очень терпим по отношению к заключенным. У меня есть работа, в свободное время читаю, смотрю телевизор. Прессу читаю, в том числе "Сегодня". В принципе, ни на что не рассчитываю. Но если доживу до того времени, ходатайство о помиловании напишу. Правда, жить сам с собой в ладу вряд ли смогу. Но самоубийство исключено, это грех.

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Георгий Суворин, сел в 2001 году, по суду 12 эпизодов, 18 убийств, считался киллером №1 в Киеве. Сам признал 8 убийств. Встречались мы в камере для допросов Киевского СИЗО:

— Я уверовал в Бога. А Богу противна любая ложь. И Бог мне сказал: говори правду, а об остальном позабочусь сам. Вот я на суде и говорил чистую правду. Я каюсь каждый день, раскаяние — это процесс. За всю жизнь свою каюсь. Стараюсь делать людям добро, насколько мне сейчас позволяют возможности. Есть ли еще убийства, о которых никто, кроме меня, не знает? Я не буду отвечать на этот вопрос.

Бог помог мне избавиться от наркоты, хотя кололся с 1990 года. Когда уже сидел в тюрьме, мне передали наркотики. Но я помолился и нашел в себе силы выбросить их в туалет. И с тех пор, уже несколько лет, никакой тяги нет. Никто меня не мог вылечить, я платил большие деньги врачам, не смогли. А Иисус помог, буквально в один день исцелил.

Суворин. Говорит, что теперь старается делать людям добро. Фото: А. Корчинский

Судьба: отсидели по 15 лет и... стали несудимыми

В Украине есть несколько казусных, с юридической точки зрения, и очень болезненных для людей случаев, связанных с пожизненным осуждением. Об одном из них газете "Сегодня" рассказал бывший следователь-важняк МВД, а ныне адвокат Руслан Сушко. Речь идет о Владимире Зякуне и Евгении Гученко, отсидевших почти 15 лет за якобы тройное убийство и совсем недавно вышедших под залог на свободу, чтобы вновь пройти судебное следствие по тому давнему преступлению. Виноваты они или нет, решит суд, пока же слово их защитнику Руслану Сушко.

— В 2003 году в одном из сел Одесской области были найдены убитыми муж, жена и теща, — говорит экс-полковник милиции. — Нашли их во дворе дома, смертельные удары нанесены ножом и топором. Топор позже нашли, нож — нет. Подозревали и проверяли многих, в первую очередь местных пьяниц и бродяг. Результата это не дало. Однако стало известно, что в это время в этом селе побывали двое мужчин из Сумской области, Зякун и Гученко, заготавливавшие пух и перо. Их тоже заподозрили, и на допросах они взяли тройное убийство на себя. Уже доказано, что там не обошлось без физического насилия к подозреваемым, то есть признание из них выбили. А подкрепили это свидетельскими показаниями местной жительницы, поклонницы Бахуса, с которой приезжие познакомились накануне.

Версия обвинения была такова. Сумчане услыхали о зажиточности будущих жертв и решили это семейство ограбить. В материалах дела есть сведения, что жертвы собирались продать или уже даже продали хату, на этой почве возникли споры с родней… Однако в деле ничего нет о пропавших деньгах или имуществе. То есть как бы ничего не пропало, зачем было убивать, непонятно. И в вину сумчанам ничего касательно имущества не ставится. Однако якобы убили… Причем зачем-то уже погибшую тещу переодели в то, что старушка приготовила себе на похороны, а окровавленную одежду жертвы забрали с собой и пошли к упомянутой знакомой домой (дело было ночью). В этом доме с разрешения хозяйки и сожгли кровавые лохмотья в печке. При этом якобы при женщине вели разговоры о подробностях убийства. Об этом она позже рассказала следствию. Но… Затем восемь раз меняла показания, что зафиксировано в документах следствия и суда.

Далее. При первичном осмотре места происшествия нашли 9 следов отпечатков пальцев. Их так и не удалось идентифицировать. Но через время почему-то решили вновь осмотреть место убийства и нашли 10-й след, принадлежащий Гученко. Это смутило суд, и дело отправили на доследование. Судья четко поставил вопрос о происхождении этого следа, найденного в непонятных обстоятельствах. Ничего особо сделано не было, однако новый суд, основываясь на трех "китах": личном признании обвиняемых, показаниях женщины и этом отпечатке, признал Зякуна и Гученко убийцами, приговорил обоих к пожизненному заключению.

Поскольку это был областной Апелляционный суд, то второй инстанцией, где кассационно обжаловали приговор, стал Верховный суд. Приговор в ВС устоял, однако один из трех судей написал свое особое мнение, считая доказательства вины недостаточными. Тем не менее оба сумчанина, считая с 2003 года, начали отбывать свое пожизненное заключение.

Сушко. Ранее Руслан (справа) был следователям-важняком МВД, довел до суда нескольких маньяков. Фото: из архива Р. Сушко

Вернемся чуть назад. Когда после допросов обвиняемых направляли из милиции в СИЗО, там составили акт о травмах, нанесенных сумчанам. Один даже оглох на одно ухо от побоев… Изолятору это брать на себя было ни к чему, вот и освидетельствовали избитых. Это дало впоследствии возможность Зякуну обратиться в Евросуд по правам человека и выиграть дело против Украины. Были подтверждены примененные к нему пытки, что нарушало статью 3 Конвенции о защите прав человека. А также ЕС признал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, ибо полученные под пытками признания не были исключены из доказательной базы нашими судами. Украина выплатила Зякуну компенсацию 12 000 евро за действия своей правоохранительной системы. Кстати, в решении Евросуда также было сказано, что жалобы Зякуна на избиения расследовались… тем же следователем, который и поместил его под стражу, и "расследовал" убийство. То есть жалобу рассматривал тот, на кого жаловались! Это по-нашему… Гученко же пропустил необходимые сроки и в Евросуд обратиться не успел.

Вскоре после решения Евросуда ко мне и коллеге Николаю Гончаренко обратились родственники Гученко, и мы вошли в дело как его адвокаты. На то время оба сумчанина отсидели уже почти по 14 лет из пожизненного срока. Мы подали заявление в Верховный суд о пересмотре приговора в связи с новыми обстоятельствами, которыми является решение ЕС.

Верховный суд принимает достаточно, на мой взгляд, противоречивое решение. С одной стороны, он отменяет приговор, постановляет дело направить в первую инстанцию на новое рассмотрение. Теперь первой инстанцией по убийствам являются районные, а не апелляционные, как ранее, суды. Таким судом по делу определили Малиновский суд Одессы. Поскольку решение ВС вступает в силу с момента оглашения, то оба бывших якобы убийцы тут же становятся несудимыми, ибо приговор отменен. Но, с другой стороны, Верховный суд также постановил оставить обоих под стражей до решения вопроса об их виновности судом первой инстанции. А сидели они в разных колониях Сумской области в камерах для пожизненно осужденных. И там остались даже после отмены приговора! Хотя и в этот раз один из судей ВС высказал особое мнение, не согласившись с такой мерой пресечения до суда по сути дела.

Кроме того, ВС в своем решении сослался на УПК образца 2012 года. А по этому кодексу мера пресечения не может действовать более 2 месяцев. Ее надо или продлевать, или выпускать людей. А Зякун и Гученко все сидели, хотя решение ВС состоялось в начале 2017 года… Причем сидели в камерах для пожизненников! Это люди, которые ведь уже не судимы! На эту тему мы несколько раз обращались в разные суды, но безрезультатно.

В мае прошлого года дело стали слушать в Малиновском суде Одессы по существу. Но очень вяло... В принципе по-настоящему принялись за дело в августе. А мужики все сидели! Прошли все мыслимые и немыслимые законные сроки, а они, несудимые, все в камерах... Затем судья принимает решение: продлить им содержание под стражей бессрочно! Мы возражаем: как это? И Евросуд, и наши законы сейчас говорят, что бессрочно нельзя. Подчеркну, это же не срок по приговору, а лишь мера пресечения, да еще в отношении официально не судимых! Пришлось нам писать заявление о совершении преступления уже судьями, нарушающими закон, и даже добиться того, чтобы это было внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

В итоге суд все же изменил сумчанам меру пресечения. Правда, на залог, около 70 тысяч гривен за каждого. Родня внесла, и с конца прошлого года подзащитные уже на свободе, живут дома. Но суд продолжается. Поскольку преступление было в 2003 году, слушается оно по старому кодексу, значит, можно отправить дело на дополнительное расследование (по новому УПК уже нельзя). Думаю, это будет наилучшим решением.

Тюрьма. В такой камере жил и умер жуткий убийца Оноприенко. Фото: В. Бабич